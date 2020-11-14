لجنة نيابية تشدد على أهمية استقلال مفوضية الانتخابات لضمان النزاهة

المستقلة / علي النصر الله / .. شددت لجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية على أهمية استقلالية المفوضية العليا للانتخابات لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية لإعادة ثقة المواطن فيها .

وقال المكتب الاعلامي في بيان صحافي وردت نسخة منه الى ( المستقلة ) مساء السبت ، إن “اللجنة استضافت أعضاء مجلس المفوضية ، وناقشت استعداد اللجنة لتوفير الدعم في الجانب التشريعي والرقابي لعمل المفوضية لاعتماد مصير العملية السياسية على نجاحها “.

واضاف البيان ، إن رئيس اللجنة حازم الخالدي ، طالب ببيان إمكانية المفوضية إجراء الانتخابات مبكرة وضرورة إبعادها عن أي تأثيرات سياسية ، ولاسيما مع إقرار مجلس النواب للدوائر المتعددة والترشيح الفردي.

ودعا البيان ، إلى “ضرورة اعتماد مبدأ الكفاءة والنزاهة في ضوابط اختيار المناصب داخل المفوضية ومدراء المكاتب في المحافظات “.