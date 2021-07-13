لجنة نيابية تدعو لإعادة تقييم العملية السياسية والديمقراطية في البلاد

المستقلة/- دعتْ لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية الحكومة والبرلمان إلى إعادة تقييم العملية السياسية والديمقراطية في البلاد.

وقال رئيس اللجنة حازم الخالدي في حديث لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة: إنه “ما بعد التغيير وسقوط النظام السابق حدثت إنجازات إلا أنها ليست بالمستوى المطلوب، وفي الجانب الديمقراطي كان هناك إنجاز واحد لعله أساسي وهو إجراء الانتخابات، وهي جزء بسيط من العملية الديمقراطية”.

وأضاف أن “هناك إخفاقا في جانب حرية الرأي وهناك مخالفات للمواد الأساسية للدستور وعلى الحكومة أن تلتزم بها، كما أن على القوى السياسية أن تعيد تقييم نفسها من جديد إضافة الى أداء الحكومة”.

وأشار إلى أن “على السلطة التشريعية الممثلة بمجلس النواب أن تعيد تقييم القوانين وأداء المجلس، لأن ما نعتقده لم ينجز لغاية الآن بالطريقة المرضية للعملية السياسية والديمقراطية”.

ولفت الخالدي الى أن “واحدا من الأسباب التي عرقلت العملية الديمقراطية هو الخلافات السياسية لأن هناك بعض الرموز السياسية تعتقد بوجوب أن يحكم العراق كما حكم في الفترات السابقة قبل 2003″، مبيناً أن “إبجديات التحول الديمقراطي هي حرية الرأي وأن لا تكون هنالك سيطرة للمال والسلاح، فكيف نؤمن أن هناك تحولا ديمقراطيا بوجود استغلال المال والسلاح والمواقع السياسية”.