لجنة نيابية تدعو الزراعة لاتخاذها تدابير عاجلة لمواجهة خطر شحِّ المياه

المستقلة/- دعت لجنة الزراعة والمياه والأهوار، وزارة الزراعة إلى اتخاذها التدابير العاجلة لمواجهة خطر شحِّ المياه، مشيدة بنجاح تطبيق القوانين والقرارات التي ساهمت بتحقيق الاكتفاء الذاتي للمحاصيل.

وقال عضو اللجنة جمال فاخر لـ”الصباح”: إنَّ لجنته دعمت القطاع الزراعي بالكثير من القوانين والقرارات التي ساهمت بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة والشعير والشلب ومنع استيراد البيض والدجاج واللحوم، منوها بأنَّ وزارة الزراعة نجحت في تطبيق تلك القرارات من خلال العمل الجماعي.

ودعا فاخر وزارة الزراعة إلى اتخاذ تدابيرها العاجلة والاستعداد للمرحلة المقبلة لمواجهة خطر شحِّ المياه، فضلاً عن تقديم رؤى جديدة لطريقة السقي والرشّ الجديدة المتبعة في العالم, مطالباً الحكومة بتحرك لاسترجاع الحقوق المائية للعراق من تركيا وإيران وحسب البروتوكولات الدولية للدول المتشاطئة.

في أواخر الشهر الماضي وصف وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي السنة الحالية بأنّها “الأسوأ” من حيث تساقط الأمطار.