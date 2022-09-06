لجنة نيابية تحمل وزارة التجارة مسؤولية التقصير في ملف البطاقة التموينية

المستقلة /- رأت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة، الثلاثاء، أن وزارة التجارة “قصّرت” في ملف البطاقة التموينية برغم تخصيص 8 تريليونات دينار في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية للنهوض بواقع الحصة التموينية.

وقال عضو اللجنة كاظم موسى الفياض في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة، إن “اللجنة منذ تخصيص هذه المبالغ وإلى الآن لم تراقب عمل الوزارة وما زالت تتساءل عن مصير هذه المبالغ التي خصصت لها لدعم البطاقة التموينية، في حين أن التقصير ما يزال مستمراً حتى الآن”.

وأضاف الفياض أن “اللجنة لم تستطع الاجتماع طوال المدة الماضية لمراقبة آليات صرف هذه الأمـوال المخصصة ضمن القانون”، موضحاً أنه وزملاءه “كانوا يخططون لمراقبة الأموال منذ تسلمها من قبل الوزارة ولحين وصولها كمواد غذائية إلى المواطنين إلا أن الاضطراب السياسي في البلاد حال دون ذلك”.

َوتابع النائب في لجنة الاقتصاد أن “المرحلة المقبلة من عمر البرلمان ستشهد اجتماعاً بين اللجنة والمسؤولين في الـوزارة لعرض تفاصيل إنفاق التخصيصات، في ظل استمرار التقصير تجاه المواطنين وعدم تسلمهم الحصة التموينية بشكل كامل وتأجيل بعض حصص المـواد الغذائية إلى الأشهر الأخـرى”، بحسب قوله.