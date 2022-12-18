لجنة نيابية تحمل الاتصالات مسؤولية تطبيق قرار خفض أسعار الإنترنت

المستقلة/-حملت لجنة النقل والاتصالات النيابية، الاحد، وزارة الاتصالات مسؤولية تطبيق قرار خفض أسعار الاشتراك الشهري لخدمة الإنترنت مع فرض عقوبات فورية على المخالفين، في ظل عدم تطبيق قـرار الــوزارة من قبل غالبية أصحاب الأبراج.

وقالت رئيسة اللجنة زهرة البجاري في حوار و تابعته المستقلة، إن “الإخفاق الحقيقي بقرار تخفيض أسعار الإنترنت، يتمثل في عدم التزام أصحاب أبراج الإنترنت به”، عازية ذلك إلى “عدم متابعة الجهة التي أصدرت القرار الشهر الماضي وتنفيذه بالشكل الصحيح، مع غياب العقوبات التي توعدت بها وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات بعد إلغاء ضريبة كارتات التعبئة الخاصة بالهاتف النقال والإنترنت”.

ودعـت البجاري وزارة الاتصالات، إلى “المتابعة الجادة والحقيقية لموضوع تخفيض أسعار الإنترنت وتدقيق عمل الأبــراج وإلــزام أصحابها بقرار التخفيض، مع نشر فرق ميدانية لمتابعة تنفيذ الـقـرار عـن كثب مـع إصــدار عقوبات فورية بسحب الرخصة من صاحب البرج غير الملتزم بالتسعيرة الجديدة”.

وشددت البجاري على أن “وزارة الاتصالات هي المسؤولة عن تطبيق القرار على أرض الواقع”.

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