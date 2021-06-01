لجنة مراقبة البرنامج الحكومي تسعى لتعديل قانون التعداد السكاني

المستقلة /-تسعى لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي في البرلمان إلى إجراء التعديل الأول لقانون التعداد السكاني، بينما أعلنت الإدارة التنفيذيّة للتعداد العام للسكان والمساكن نجاح تطبيق الاستمارة الالكترونية في التجربة القبلية التي جرت في محافظة كربلاء المقدسة.

وقال عضو اللجنة النيابية محمد كريم في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة , إنَّ “اهم القوانين المطروحة هي التعديل الاول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن وقانون الاحصاء والنظم الجغرافية وصندوق الاعمار وقوانين اخرى تتعلق بالصندوق السيادي”.

وذكر أنَّ ” مجلس النواب يجب أن يفعل جلساته لاختيار القوانين المهمة بالتعاون مع الحكومة، إذ يوجد العديد منها غير مقرّ حتى الان، لذا سيتم العمل على ترتيبها بحسب اهميتها واولوياتها وتقديمها في الجلسات المتبقية من عمر البرلمان حتى موعد اجراء الانتخابات”.

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