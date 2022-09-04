لجنة دولية تباشر بتوحيد إجراءات التحري عن المفقودين

المستقلة /- أعلنت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، الأحد، عن المباشرة بتوحيد إجــراءات التحري عن المفقودين، بما يسهل عملية الحصول على مستحقاتهم كافة.

وقال نائب رئيس بعثة العراق باللجنة الدولية لشؤون المفقودين فواز عبد العباس بتصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة، إن “إجراءات مكثفة شرعت بها اللجنة لتوحيدالإجراءات لملف المفقودين في عموم البلاد ودعمه بالشكل اللازم”.

وأضاف أن “الإجراءات تشمل إقرار مسودة قانون شامل يتضمن جميع الملفات الخاصةبالمفقودين من تحر وجمع عينات وتوحيد إحصاءات أعدادهم في البلادبما يسهل الحصول على مستحقاتهم”.

وذكر أن “اللجنة نسقت مع الجهاتالمختصة وهي وزارات: الدفاع والداخلية والصحة والعدل، إلى جانب مجلسالقضاء الأعلى ومؤسسة الشهداء ووزارة الشهداء والمؤنفلين في الإقليم”.