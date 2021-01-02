لجنة تسعى لاعادة 60 الف من المفسوخة عقودهم على ملاك الدفاع

المستقلة /-اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عبد الخالق العزاوي ، مساعي لجنته لاعادة 60 الف من المفسوخة عقودهم على ملاك الدفاع في موازنة 2021.

وقال العزاوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة،ان” المفسوخة عقودهم على تشكيلات وزارة الدفاع كان 108 الف قبل موازنة 2019 وقد تم اعادة 48 الف منهم بعد اجراء المقابلات والتدقيق الامني وبقي 60 الف بانتظار الغطاء المالي”، لافتا الى ان “هولاء صوت مجلس النواب على اعادتهم بشكل رسمي”.

واضاف العزاوي،ان” لجنة الامن والدفاعي مساعيها مستمرة لحسم ملف المفصولة عقودهم في وزارة الدفاع في موازنة 2021 بالاضافة الى حشد الدفاع والذين ينتشرون في عدة محافظات ومنها ديالى واعدادهم بالالاف قدموا تضحيات في مواجهة الارهاب ورغم انهم من ناحية الامر والادارة على ملاك الوزارة الا انهم بدون رواتب وتجهيزهم الحربي محدودة رغم انهم يمسكون مناطق واسعة في المحافظات المحررة مايعني ضرورة حسم ملفهم و ضمان حقوقهم المالية”.

واشار العزاوي الى ان”ملفات المفسوخة عقودهم وحشد الدفاع ستكون حاضرة وبقوة في موازنة 2021 من اجل ايجاد حلول نهائية لوضعهم الانساني”.

وكان مجلس النواب استلم قبل ايام موازنة 2021 والتي اثارت جدلا واسعا بسبب الارقام العالية للانفاق رغم الاوضاع المالية الصعبة للبلاد.