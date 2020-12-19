لجنة تحقيق برلمانية تتقصى اسباب عدم انجاز مطار كربلاء

المستقلة / – تتوجّه لجنة الخدمات والاعمار النيابية إلى مطار كربلاء الدولي، على رأس لجنة برلمانية تحقيقية، للتقصي في أسباب عدم المباشرة بإنجازه بعد تعرضه لضربة جوية من التحالف الدولي في شهر آذار الماضي.

وقال رئيس اللجنة، وليد السهلاني في تصريح لصحيفة ”الصباح” إنه “بطلب من لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية شُكلت لجنة تحقيقية مكونة من خمسة نواب برئاسة لجنة الخدمات والاعمار وعضو في لجنة الاستثمار والاقتصاد وعضو في لجنة الامن والدفاع لزيارة مطار كربلاء والاطلاع على تفاصيل العمل فيه.

وأكد السهلاني دعم البرلمان لاعادة العمل في المطار الذي تعرض الى قصف جوي من قوات التحالف تسبب باضرار مادية، مبيناً ان ادعاء التحالف بوجود منصة لاطلاق الصواريخ غير صحيح فالمتابعة الميدانية والفرق البحثية الدقيقة أكدت أنه مدني بشكل تام ومؤمن.

وأوضح السهلاني ان هدف الزيارة هو تعضيد حكومة كربلاء ودعم العتبة الحسينية، الجهة التي ترعى المطار، والاطلاع على الاجراءات الفنية وطبيعة عمل الشركة المنفذة للمطار وتقديم تقرير مفصل الى لجنته للتأكد من ادعاءات قوات التحالف الدولي ومطالبة وزارة الخارجية بمخاطبة التحالف، مشيراً إلى أن ملابسات القصف ودواعيه تحتاج الى إجابة.

ولفت إلى أن الوفد سيزور العتبة الحسينية للاطلاع على الامور وسماع المشكلات التي تقف أمام استئناف العمل في المطار والتأكد من سبب الخلاف بين سلطة الطيران المدني وإدارة المطار.