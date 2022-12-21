لجنة تؤكد.. الحكومة تضع التخصيصات لتنفيذ الطريق الحلقي لـ بغداد

المستقلة/- اكدت لجنة الخدمات النيابية، ان الحكومة وضعت التخصيصات اللازمة ضمن موازنة العام المقبل من اجل الشروع بتنفيذ الطريق الحلقي للعاصمة بغداد، لافتة الى استمرار العمل من قبل الملاكات المتخصصة لانجاز مداخل العاصمة والمشاريع الخدمية الأخرى.

وقال عضو اللجنة النائب باقر الساعدي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “الطريق الحلقي الذي يمر بمناطق حزام بغداد سيتم الشروع به في الفترة المقبلة خصوصا بعد إقرار الموازنة وتخصيص المبالغ اللازمة للشروع بالعمل وتنفيذه”.

وأضاف ان “المبالغ سيتم تضمينها في الموازنة خلال شهر شباط من العام المقبل حيث خصص له مبلغ تريليوني دينار من اجل تنفيذه وانجازه، بهدف المساهمة في تخليص بغداد من الزحامات المرورية التي تعانيها معظم شوارعها وخصوصا الطريق السريعة”.

وبين ان “هناك مشاريع خدمية متواصلة في بغداد والمحافظات بهدف انشاء البنى التحتية للعديد من المناطق ومن ثم اكساء الطرق وتطوير مداخل بغداد وإزالة العوارض والعوائق امام انجاز الاعمال الخدمية لانشاء مداخل تليق بتاريخ العاصمة وتاريخها”.