لجنة المسابقات تشدد على إجراءات البروتوكول الصحي

المستقلة/- شددت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال مباريات المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز التي ستنطلق يوم الثلاثاء المقبل.

وأكدت لجنة المسابقات ضرورة قيام مشرفي المباريات بتشديد الإجراءات لتطبيق البروتوكول الصحي، وأهمها اختصار عدد الجالسين على دكة الاحتياط من الطاقم الفني والإداري والطبي المرافق للفريق، على أن يجلس جميع اللاعبين البدلاء في المدرجات مرتدين الكمامات والجلوس متباعدين فيما بينهم، وينطبق ذلك على أي شخص متواجد داخل الملعب.

ويتحمل مشرف المباراة المسؤولية عن أي خلل في تطبيق جميع شروط السلامة من فيروس كورونا، حفاظاً على أرواح اللاعبين والمدربين والإداريين، وكذلك المحافظة على انسيابية انتظام المسابقة أثناء الفترة المقبلة.

وطالبت المسابقات الأندية بالتعاون والالتزام بشروط البروتوكول الصحي أثناء المرحلة الثانية، وضرورة توفر شروط السلامة والتي تشمل:

1- فحص أسبوعي للاعبي النادي ومنتسبيه.

2- توفير مواد وأجهزة تعقيم متنوعة دائمة للاستخدام.

3- تعيين أو تنسيب مسعفين وممرضين وغيرهم.

4-تعقيم وتطهير منشآت الأندية.

5- قياس درجات الحرارة لجميع اللاعبين والعاملين في الأندية يومياً.

6- توفير قياس درجات الحرارة بالأشعة الحمراء.

7- تنسيب متخصص بالإسعافات الطبية لتحديد الحالات المشتبه بها والتعامل معها.

8- توفير لوحات توعية في جميع أماكن التدريبات.

9- توفير أدوات تعقيم الأيدي في أرجاء أماكن التدريب ومداخل الأندية.

10- توفير أماكن عزل في حال ثبوت حالات ايجابية.

11- فحص (pcr) مرة أسبوعياً.

12- تنظيف وتعقيم المعدات والأجهزة والأرضيات وأماكن التدريبات بصورة دورية بعد كل وحدة تدريبية.

13- تعقيم جميع المستلزمات الرياضية قبل تسليم وتوزيع وسائل الحماية الشخصية من كمامات وقفازات بين جميع اللاعبين والمدربين والإداريين والمنتسبين في الاندية.

14- تعقيم دورات المياه بشكل دائم.

15- التعقيم المستمر لمنشآت الأندية والتجهيزات والأدوات والمعدات المستخدمة في التدريبات.

16- توفير أماكن تجمع النفايات في الملاعب والحافلات وغرف تبديل الملابس.

17-توفير أماكن استراحة مع مراعاة التباعد الجسدي بمسافة مترين.

18-تغطية مقابض الأبواب والتنبيه دوماً بعدم لمسها.

19-تدريب جميع العاملين في الأندية على الإجراءات الوقائية.

20-تعقيم أحذية اللاعبين قبل الدخول إلى الأندية وأماكن التدريبات.

21-دفع غرامات أو عقوبات على الأندية الرياضية التي لا تلتزم بالشروط أعلاه.

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