لجنة العمل : وجود نحو مليون عامل اجنبي يعملون في الشركات النفطية

المستقلة /- أعلنت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، وجود نحو مليون عامل اجنبي في البلاد، فيما أشارت إلى أن اغلبهم يعمل ضمن الشركات النفطية.

وقال عضو اللجنة فاضل الفتلاوي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الاحد، إن “اللجنة ومن خلال متابعتها لواقع العمالة الاجنبية في البلاد، احصت وجود ما يقارب المليون منهم يعمل اغلبهم في الشركات النفطية داخل البلاد، وبسببهم ارتفعت نسب البطالة في البلاد”، مبيناً أنه “يوجد آلاف الخريجين في البلاد بلا عمل”.

وأضاف، أن “اللجنة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية، للحد من انتشار المكاتب الوهمية التي تدخل العمالة الاجنبية مقابل أجور الفيزا فقط، وتمنحهم رخصا غير رسمية للعمل في البلاد”.

وذكر الفتلاوي ان “المكاتب الوهمية قد تكون محمية من قبل جهات متنفذة”، مشددا على أن “عمل اللجنة يتمحور في متابعة مكاتب كهذه والكشف عنها لايقاف توريد العمالة الاجنبية ومنحهم رخص عمل غير رسمية، لما يسببه ذلك من تفاقم نسب البطالة بالمجتمع”.

وختم، أن “هناك متابعة لقراءة قانون العمل والضمان الاجتماعي الذي سيوجه انظار الخريجين العاطلين، للعمل في القطاع الخاص، لكونه سيمنحهم حقوقهم المادية والمهنية اسوة بالمؤسسات الحكومية الرسمية”، عادا القانون “منصفا لشريحة العمال”.

وتعلن وزارة الداخلية العراقية بين الحين والآخر، تسفير عدد من العاملين الأجانب المخالفين لشروط الإقامة، خارج البلاد.