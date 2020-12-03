لجنة الشباب والرياضة النيابية تؤيد قرار المحكمة بإبطال انتخابات اللجنة الاولمبية

المستقلة.. قالت لجنة الشباب والرياضة النيابية أن قرار المحكمة جاء منسجما مع دعوة اللجنة الاولمبیة الدولیة و المجلس الاولمبي الاسیوي لحسم الجدل بشان نتائج انتخابات اللجنة الاولمبية العراقية ولتفادي اي معوقات ٲو اشكالات كان من الممكن ان تواجه الریاضة العراقیة.

وأشارت اللجنة في بيان أصدرته ،الخميس، الى أنها تابعت “باهتمام بالغ خلال الفترة الماضية الخطوات المرتبطة بالطعن الخاص بانتخابات اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية والتي تمخض عنها اليوم صدور قرار عن المحكمة يتضمن الغاء نتائج الانتخابات و اعادتها”.

وأكدت احترامها التام للقضاء العراقي وما يصدر عنه من احكام في ظل استقلاليته وحياديته من دون اغفال ٲهمیة الجهد و الارادة الوطنیة لتصحیح مسار انتخابات المكتب التنفیذي للجنة الاولمبیة الوطنیة من خلال الجمعیة العامة .

وشددت اللجنة في بيانها على ان قرار المحكمة يفرض على الجمعیة العامة للجنة الاولمبية الوطنیة عقد اجتماع بٲسرع وقت من اجل وضع خارطة طریق للمرحلة القادمة وتجاوز الاخطاء التي حصلت في الانتخابات الملغاة والاستعداد لاجراء انتخابات جديدة تلبي الشروط الواردة في قانون اللجنة الاولمبية و نظامها الداخلي وتضمن مراعاة المصلحة العلیا للریاضة وتجاوز الخلافات الشخصیة و الاستهدافات التي اساءت للریاضة.

كما طالبت كل الاطراف المعنية بمساندة و دعم الجمعیة العامة للجنة الاولمبية الوطنية العراقية للنهوض بمسؤلیاتها بشكل سلیم و صحیح.