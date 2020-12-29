لجنة الخدمات : إجراءات موازنة 2021 غير كافية للابتعاد عن الاقتصاد الأحادي

المستقلة /- أكدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، أن التحول إلى الاقتصاد المتنوع يحتاج إلى وقت، فيما أشارت الى أن إجراءات موازنة 2021 غير كافية للابتعاد عن الاقتصاد الأحادي.

وقال عضو اللجنة مضر السليمان في تصريح لوكالة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء, إن “الواردات غير النفطية كثيرة، لكنها بحاجة إلى تنظيم وإدارة للسيطرة عليها، وهذا يحتاج إلى وقت من أجل التحول إلى اقتصاد متنوع”.

واضاف أن “الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضمن موازنة العام 2021 بأنها غير كافية ،ولا تبتعد عن الاقتصاد أحادي الجانب”، داعياً الحكومة إلى “اتخاذ إجراءات حقيقية وذات بعد عملي وحقيقي في استحصال واردات متنوعة الدخل من غير المدخولات النفطية”.

وكان النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير الحداد، قد أمد في وقت سابق أن البرلمان ينتظر وصول موازنة العام 2021 خلال الأسبوع الجاري، مرجحاً إقرار قانون الموازنة العامة خلال شهر بعد وصولها إلى البرلمان.

وقال الحداد إن “مشروع قانون الموازنة لعام 2021 لم يصل إلى مجلس النواب، لكن من المنتظر أن يصل المشروع خلال الأسبوع الجاري”، مؤكداً “المضي بالإجراءات القانونية والتشريعية فور وصول القانون لمناقشته والتصويت عليه”.