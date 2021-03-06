لجنة الانضباط : رفع العقوبة عن اللاعب علاء مهاوي منفصل عن القرار الأول

المستقلة /… أكدت لجنة الانضباط في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، ان رفع العقوبة عن لاعب فريق الشرطة لكرة القدم علاء مهاوي، منفصل عن القرار الأول الذي نص على حرمانه لثلاث مباريات مع دفع غرامة مالية مقدارها مليونيّ دينار.

وذكرت اللجنة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم  أن “المادة (133) من قانون الاتحادات الرياضية، تنص على انه من حق لجنة الانضباط مراجعة القرارات، كما يحق لها أيضا إيقاف تنفيذ العقوبات بحسب المادة (34)، ولاسيما العقوبة التي تقل عن خمس مباريات”.

واضافت ان “المادة القانونية اشترطت أن يوضع اللاعب تحت المراقبة من قبل اللجان القضائية، وفي حال تكرار المخالفة تُستأنف العقوبة مع فرض عقوبات أخرى بحسب المخالفة”.

وأوضحت اللجنة، أن “العقوبات الخاصة في لائحة الانضباط هي قرارات خاصة، ولا علاقة لها بقانون أصول المحاكمات الجزائية، ولكون هذه العقوبات تقويمية للاعبين والأندية المخالفة، وليست تنكيلية أو انتقامية”.

وتابعت “ناهيك عن التزام اللاعب بقرار اللجنة الأول واحترامه للقرار، فضلا عن تسديده مبلغ الغرامة، وتقديمه للالتماس، فمن حق لجنة الانضباط مراجعة قرارها وإصدار قرار بإيقاف تنفيذ العقوبة”.

وقرار اللجنة بشأن علاء مهاوي، ليس الأول من نوعه خلال هذا الموسم، ففي 19 كانون الثاني 2021 تم إيقاف تنفيذ عقوبة أحد مدربي دوري الدرجة الأولى.

وكانت إدارة نادي زاخو، قد هددت أمس الجمعة، باللجوء إلى المحاكم الداخلية والخارجية، في حال إشراك لاعب الشرطة علاء مهاوي في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة 22 لدوري الكرة الممتاز. (النهاية)

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