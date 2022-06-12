لجنة الاقتصاد : وجود آلية جديدة لتحسين وزيادة مفردات البطاقة التموينية

المستقلة/- أعلنت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، وجود آلية جديدة لتحسين وزيادة مفردات البطاقة التموينية عقب التصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.

وقال رئيس اللجنة علي يوسف الموسوي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة، إن “اللجنة استضافت وزير التجارة علاء الجبوري، وناقشت معه تأمين المواد الغذائية للعوائل العراقية عن طريق البطاقة التموينية”، مشيراً إلى أن “الجبوري أكد أن الوزارة أمّنت بشكل كامل مفردات البطاقة التموينية للأشهر المقبلة، وهي جاهزة للتسليم”.

وأضاف أن “الوزير أشار إلى أن التجهيز السنوي للبطاقة التموينية هو لستة أشهر في العام الواحد”، مؤكداً على “تحسين المفردات خلال المرحلة المقبلة بما يتناسب مع ذائقة المواطن والعائلة العراقية”.

ولفت الموسوي إلى “وجود آلية جديدة لتوزيع مفردات البطاقة التموينية بعد التصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي تتمثل بزيادة عدد أشهر التوزيع في العام الواحد أو زيادة المفردات أو كمياتها خلال المرحلة المقبلة”، موضحاً أن “اللجنة ستجري زيارات ميدانية إلى المخازن الخاصة بوزارة التجارة للاطلاع على كيفية نقل وتخزين تلك المفردات والمناشئ ومدى جودتها”.

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لجنة الاقتصاد : وجود آلية جديدة لتحسين وزيادة مفردات البطاقة التموينية

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