لجنة الاقتصاد : اعتماد سياسة القروض دون تنشيط الإيرادات ينذر بالخطر

المستقلة / – شددت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، على ضرورة تنويع الإيرادات العامة، وتنمية مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكدة أن اعتماد القروض دون تنشيط الايرادات ينذر بالخطر.

وقال عضو اللجنة مازن الفيلي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية تابعته المستقلة ، إن “اعتماد سياسة القروض، دون تنشيط الإيرادات التي ترفد خزينة الدولة بالموارد غير النفطية، ينذر بالخطر”.

وأشار إلى أن “الورقة البيضاء هي ورقة إصلاح على المدى البعيد، لذلك نحن بحاجة إلى معالجات سريعة، كمنح قروض ميسرة الى المصانع لتفعيلها، وسلف للمزارعين لتنشيط الزراعة”.