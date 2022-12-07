لجنة : الاربعاء المقبل موعد وصول مشروع قانون الموازنة الى البرلمان

المستقلة /- حددت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، موعد وصول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية إلى البرلمان.

وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته المستقلة، إن “مشروع الموازنة سيصل إلى مجلس النواب مطلع العام المقبل، كونه لم يكتمل حتى الآن لدى وزارتي المالية والتخطيط بسبب المطالبات العالية التي وصلت من الوزارات والمحافظات وبلغت 222 ترليون دينار، وتحتاج إلى مراجعة وتعديل”.

وأضاف الكاظمي، أن “مجلس النواب سيبدأ عطلته التشريعية يوم 8 من الشهر الحالي، وحين يصل مشروع القانون إلى مجلس النواب، فإن المجلس سيأخذ شهرين أو أكثر للدراسة والمناقشة والتصويت عليها”.

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