لجنة اعمار الموصل تقرر بناء مجمعات سكنيَّة عمودية وأفقية للمواطنين

المستقلة/- قالت اللجنة العليا لإعمار الموصل إنَّها تعمل على بناء مجمعات سكنيَّة عمودية وأفقية للمواطنين في المحافظة ولاسيما للجانب الأيمن منها، بينما أكدت أنَّ منجزها الأهم إطلاق الأرصدة المجمدة.

وقال المدير التنفيذي للجنة المهندس عبد القادر دخيل في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة:إنَّ “الفريق المشترك الذي شكل استطاع عقد جلسة لمجلس الوزراء في المدينة، والحصول على الكثير من القرارات التي ساهمت بشكل كبير في تذليل الكثير من المعوقات في مقدمتها إطلاق الأرصدة المجمدة للمحافظة”.

وأوضح أنَّ “هذه المبالغ ستكون مشاريع حقيقية على أرض الواقع وفي أولويتها المدينة القديمة، من ضمنها بناء مجمعات سكنية في معسكر الغزلاني لمواطني وأهالي المحافظة ولاسيما في الجانب الأيمن”.

وبين أنَّ “هناك مشاريع أخرى كشركات الصيرفة والشارع الحولي لمدينة الموصل، لاسيما أنَّ جميع المقررات تجري بالتنسيق بين المحافظة واللجنة العليا لإعمار الموصل”.

وأكد دخيل أنَّ “الحكومة الاتحادية وافقت على تخصيص 4700 دونم كجزء من معسكر الغزلاني من أجل انشاء وحدات سكنية للنازحين المتضررين الذين عادوا مؤخرا إلى مناطقهم ومنازلهم المتضررة”.

وأشار إلى أنَّ “لجنة الاعمار شرعت بتحديد الأراضي المخصصة من اجل البدء بتأهيل الوحدات السكنية التي سيتم العمل بها وستوزع بين المواطنين المتضررين للحد من أزمة السكن داخل الموصل”. وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أوعز بإنشاء وحدات سكنية جنوب الموصل لحل أزمة السكن في المدينة خلال زيارته الأخيرة للمدينة.

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