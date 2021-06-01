لجان مجلس النواب تناقش مشروع قانون يعالج مشكلة العشوائيات

المستقلة /- ينتظر مجلس النواب انتهاء التعديلات الخاصّة بمشروع قانون العشوائيات من قبل اللجان المختصة للتصويت عليه بشكل كامل.

وتتضمن أبرز فقرات القانون المنتظر إقراره حلولاً لمشكلة العشوائيات، أهمها تخصيص دور سكنية بديلة أو مبالغ مالية لسكان العشوائيات في عموم المحافظات.

وسبق أنْ ناقش مجلس النواب خلال العام 2017 قانون العشوائيات، لكنه لم يفلح بتشريعه بسبب الخلافات على بعض فقراته، وظل هذا الملف دون حلول حتى الان.

وقال عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية عدي شعلان في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة, إنَّ “اللجنة تعمل على متابعة قراءة قانون العشوائيات لاكمال تشريعه، إذ تأخر النظر به خلال المدة الماضية بفعل الاحداث التي مرت بالبلد من بينها ازمة كورونا والتظاهرات”.

واوضح أنَّ “القانون يتضمن منح ساكني العشوائيات دوراً أو وحدات سكنية بديلة رسمية ومهيأة بالخدمات الاساسية او منحهم مبالغ مالية للسكن في مكان اخر لإنهاء هذا الملف بشكل مرضٍ”.

بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة , إنَّ “قانون العشوائيات اصطدم خلال الدورة البرلمانية الماضية ببعض التوجهات المعاكسة”.

وكشف عن “رصد الوزارة اربعة الاف عشوائية في عموم المحافظات يقطنها نحو 3 ملايين و400 الف شخص يمثلون 12 بالمئة من نسبة السكان الكلية في عموم البلد، تتركز اغلبها في بغداد والبصرة ونينوى، بينما تتوزع البقية بشكل متباين بين المحافظات الاخرى”.

وذكر الهنداوي أنَّ “الوزارة اعدت خطة لاجراء مسح بعد تشريع قانون العشوائيات في مجلس النواب تتضمن تقديم معالجات مناسبة لكل منها”.

ويرى الهنداوي أنَّ “المناطق العشوائية تشكل بؤرة خطرة جدا على مستوى الأمن والأوضاع الاجتماعية، وتشكل ضغطا هائلا على البنى التحتية والسياسات التنموية”.

وتتصدر بغداد قائمة العشوائيات تليها البصرة ونينوى، ثم تأتي كركوك، بينما تمثل النجف وكربلاء اقل المحافظات التي توجد فيها مناطق عشوائية.