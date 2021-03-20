لتوفير 100 ألف وظيفة..السعودية تطلق حملة مستقبلك سياحة

“أطلقت وزارة السياحة السعودية، حملة مستقبلك سياحة” بهدف توفير 100 ألف فرصة وظيفية بحلول نهاية العام الجاري، وذلك عن طريق تقديم حوافز للقطاع الخاص”.

وتدخل الحملة ضمن استراتيجية وزارة السياحة السعودية لتنمية رأس المال البشري، بهدف توفير مليون وظيفة بنهاية 2030.

وجاءت الحملة بعدد من الحوافز لفائدة الشركات السياحية في القطاع الخاص، ضمنها رفع نسبة دعم الأجور لمدة عامين، مضيفاً أن ذلك “سيحفز القطاع الخاص لضخ مزيد من الطاقات الشابة لتغطية جميع احتياجات القطاع السياحي وتوطين الوظائف المستهدفة”.

وكانت السعودية أطلقت في أكتوبر الماضي، أكبر استراتيجية لتطوير رأس المال البشري في القطاع السياحي المحلي، تضم 20 برنامجاً تسعى من خلالها لتوفير مليون وظيفة خلال السنوات الـ10 المقبلة، وتأتي تماشياً مع “رؤية المملكة 2030” في تطوير القطاع السياحي وتعزيز مكانته في خلق الفرص الوظيفية والمساهمة في رفع الناتج المحلي.

وتتضمن الاستراتيجية برامج تطويرية للكوادر السعودية تهدف إلى العمل التدريجي على توطين وظائف القطاع السياحي، وضمان توفر الكوادر المؤهلة لشغل هذه الوظائف، وتقديم أعلى معايير جودة التعليم من خلال المؤسسات التعليمية والتدريبية المحلية والدولية ذات العلاقة.

كما تتضمن الاستراتيجية برامج لتطوير القدرات الوطنية في مجالات صناعة السياحة، وفقاً للمعايير العالمية، ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة لتطوير أعمالها وإسهامها في توفير الفرص الوظيفية للسعوديين والسعوديات في مجموعة واسعة من الأنشطة والقطاعات المرتبطة بالقطاع السياحي.