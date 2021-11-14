لتقليل معدلات الرشوة.. النزاهة يجب اعتماد مواقع جديدةٍ لإصدار رخصة القيادة الأولى

المستقلة/- أوصت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد، بأهميَّة اعتماد مواقع جديدةٍ لإصدار رخصة القيادة الأولى، وعدم الاكتفاء بموقعين في مُحافظة بغداد، مُقترحةً استكمال الإجراءات الفنيَّة؛ لتهيئة موقع الرستميَّـة، ليغدو موقعاً جديداً، إضافةً إلى موقع الحسينيَّـة في جانب الرصافة.

وأوصى التقرير الخاص بتحليل نتائج استبانة قياس مُدركات الرشوة في دوائر المُرور العامَّة في بغداد والمُحافظات، (14 تشرين الثاني 2021)، “بأهمية عدم اقتصار إصدار رخصة القيادة (لأول مرة) على موقعين اثنين فقط في داخل بغداد، هما: موقع الحسينيَّة في الرصافة والتاجيَّات في جانب الكرخ”.

وأوضح البيان “أهميَّة استحداث موقعٍ جديدٍ في جانب الرصافة، إضافة إلى موقع الحسينيَّـة؛ لاتِّساع رقعة هذا الجانب من العاصمة، مُقترحاً إكمال الإجراءات الفنيَّة اللازمة لتهيئة موقع الرستميَّـة؛ ليغدو موقعاً جديداً لإصدار رُخَص القيادة (لأوَّل مرَّةٍ) في جانب الرصافة، إضافةً إلى موقع الحسسينيَّـة؛ وذلك لتوفِّر المُقوِّمات الماديَّـة فيه”.

وكانت الهيئة قد أفصحت في الثامن من تشرين الثاني الجاري عن تقرير نتائج استبانتهـا؛ لقيـاس مُدركـات الـرشوة في دوائر المُرور في بغـداد والمُحافـظات، الذي شخَّص عدداً من السلبيَّـات التي رافقت عمل بعض تلك الدوائر، مُقترحاً جملةً من الحلول، منها: إمكانيَّة الاستغناء عن العـقد المروريِّ بعـقدٍ عاديٍّ، وضرورة اتّخاذ إجراءاتٍ رادعةٍ؛ للحد من ظاهرة انتشار المُعقِّبين في تلك الدوائر.

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