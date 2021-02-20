لتعزيز الصناعات العسكرية..السعودية تستثمر 20 مليار دولار في مجال الأسلحة

المستقلة/-تعتزم المملكة العربية السعودية استثمار أكثر من 20 مليار دولار في الصناعات العسكرية خلال خلال العقد القادم في إطار خطط طموحة لتعزيز الإنفاق العسكري المحلي.

وقال أحمد بن عبد العزيز العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالسعودية اليوم السبت إن المملكة  تسعى لتطوير وتصنيع مزيد من الأسلحة والأنظمة العسكرية محليا، وتهدف لإنفاق 50% من ميزانيتها العسكرية محليا بحلول عام 2030.

وقال العوهلي في مؤتمر دفاعي بأبوظبي “وضعت الحكومة خطة كي نستثمر أكثر من عشرة مليارات دولار في الصناعة العسكرية بالمملكة العربية السعودية خلال العقد المقبل ومبلغا مساويا على البحث والتطوير”.

وأضاف أن المملكة تعتزم أيضا زيادة الإنفاق على الأبحاث العسكرية والتطوير من 0.2% إلى حوالي 4% من الإنفاق على التسلح بحلول 2030.

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