لتخفيف الاكتظاظ في السجون.. وزير العدل يتفقد سجن بابل المركزي
المستقلة.. تفقد وزير العدل سالار عبد الستار محمد، اليوم الاثنين، سجن بابل المركزي، للاطلاع على واقع السجن وافتتاحه وذلك لتخفيف اكتظاظ اعداد النزلاء المتواجدين في بعض الاقسام الإصلاحية وفقا للمعايير الدولية لحقوق الانسان.
واكد محمد أن الخطة الحالية التي اتبعتها الوزارة ماضية بإنهاء الاكتظاظ في جميع السجون التابعة للوزارة من خلال استحداث قاعات سجنية تتلاءم مع معايير حقوق الإنسان، مؤكدا ان الوزارة مهمتها هي اصلاح الفكر والذات للنزيل من اجل دمجه مع المجتمع ليعيش حياة كريمة.
واثناء زيارته التفقدية أجرى الوزير جولة في اروقة السجن لمشاهدة عمليات الانجاز الخاصة بالسجن وخدماته، مثمنا “الجهود المبذولة من قبل ادارة السجن لما قدموه من جهودٍ كبيرة في استحداث وتأهيل السجن ومراعاتهم الجوانب الإنسانية المعنية بحقوق الإنسان.
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