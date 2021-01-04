لتخفيف الاكتظاظ في السجون.. وزير العدل يتفقد سجن بابل ‏المركزي ‏

المستقلة.. تفقد وزير العدل سالار عبد الستار محمد‏، اليوم الاثنين، سجن بابل المركزي، ‏للاطلاع على واقع السجن وافتتاحه وذلك لتخفيف اكتظاظ اعداد النزلاء ‏المتواجدين في بعض الاقسام الإصلاحية وفقا للمعايير ‏الدولية لحقوق الانسان.

واكد محمد أن الخطة الحالية التي اتبعتها الوزارة ‏ماضية بإنهاء الاكتظاظ في جميع ‏السجون التابعة ‏للوزارة ‏من خلال استحداث قاعات سجنية تتلاءم مع معايير ‏حقوق الإنسان، مؤكدا ان الوزارة مهمتها هي اصلاح ‏الفكر والذات للنزيل من اجل دمجه مع المجتمع ليعيش حياة ‏كريمة.‏

واثناء زيارته التفقدية أجرى الوزير جولة في اروقة ‏السجن لمشاهدة ‏عمليات الانجاز الخاصة بالسجن ‏وخدماته، مثمنا “الجهود المبذولة من قبل ادارة ‏السجن لما قدموه من جهودٍ كبيرة في ‏استحداث وتأهيل ‏السجن ومراعاتهم الجوانب الإنسانية ‏ المعنية بحقوق ‏الإنسان.‏