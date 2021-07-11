لتحقيق مناعة مجتمعية.. صحة الرصافة تدعو لاعادة النظر بالخطة التلقيحية

المستقلة/- تدشن وزارة الصحة والبيئة خلال اليومين المقبلين مختبرات خاصة لكشف سلالات فيروس كورونا، واكدت عدم تسجيلها اصابات بالسلالة الهندية حتى الان.

وفي غضون ذلك، دعت صحة الرصافة الى اعادة النظر بالخطة التلقيحية بغية تحقيق المناعة المجتمعية التي تتطلب تطعيم 22 مليون نسمة.

وتجاوز عدد الملقحين حتى يوم امس بحسب الاحصائيات التي اعلنتها وزارة الصحة مليونا والف نسمة. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح صحفي، إن “هناك أجهزة اختبار ومختبرات تم تحديثها قادرة على اكتشاف أي نوع من الفيروسات، سيبدأ العمل التشغيلي بها خلال يومين”.

واضاف ان “هناك زيادة كبيرة وملحوظة بشكل عام في عدد إصابات كورونا، خاصة بين الشباب، وهي نسبة أكثر مما كانت سابقاً، بينما شهدت الأشهر الماضية تسجيل زيادة كبيرة في اعداد الإصابات منها حالات حرجة وصعبة”.

واكد البدر أن “المؤسسة الصحية قادرة على التعامل مع هذه الزيادة الخطيرة”، لافتا الى “الشروع بتنفيذ الخطة الموسعة لاستيراد وتوزيع اللقاحات، إضافة الى زيادة عدد المنافذ الخاصة للتطعيم”.

وشدد على ان “الوضع حساس ويحتاج الى اسناد جميع الجهود ومنها دور وسائل الإعلام في التحذير من خطورة الفيروس”، مبينا ان “السلالة الأولى والسلالة الثانية البريطانية هي الأكثر تسجيلا، وحتى الآن العراق لم يسجل ظهور السلالة الجديدة او الهندية المتحورة”.

من جانبه، قال مدير صحة الرصافة الدكتور محمد جهاد جواد في تصريح لصحفية”الصباح” تابعته المستقلة، إن “وزارة الصحة قدمت الاسناد والدعم الفني واللوجستي لاعادة الحياة الى مراكز العزل منها الشفاء وابن الخطيب لاستيعاب الزخم الحاصل باعداد الراقدين المصابين بكورونا خصوصا خلال اليوميين الماضيين اللذين شهدا تسجيل 3800 راقد”.

واضاف ان “المستشفيات تستقبل اكثر من 100 مريض يوميا من الحالات الشديدة والحرجة وبحاجة الى اجهزة الانعاش، والعناية التنفسية المركزة واجهزة (السيبار) والتحاليل المعقدة وتوفير الادوية العلاجية الخاصة بكورونا”.

واشار جواد الى ان “الايام القليلة الماضية شهدت انتشار عدوى السلالة الثالثة في اغلب المناطق، حتى تجاوز عدد الراقدين حاليا في العناية المركزة اكثر من 540 راقدا خصوصا في مستشفى الامام علي (ع) الذي يشهد زخما كبيرا بمرضى كورونا ويضم اكثر من 130حالة حرجة، وكذلك مستشفيات الشهيد الصدر وفاطمة الزهراء (ع).

ولفت الى ان “الملاكات الهندسية والفنية تعمل على تاهيل مستشفى العطاء للعزل الذي يضم قاعات كبيرة بسعة 300 سرير وسيتم افتتاحها نهاية الاسبوع الحالي بعد تجهيزها باجهزة الانعاش الحديثة والادوية”.

ورجح جواد ان “يستمر المنحنى الوبائي خلال الاسبوعين او الثلاثة المقبلة بالتصاعد ومن ثم ياخذ بالانخفاض ببطء بسبب عدم التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية”.

ودعا الى “اتخاذ وزارة الصحة والمؤسسات الصحية اجراءات مؤثرة وفعالة جديدة من اجل زيادة نسبة التلقيح وفق خطة جديدة، لان اعداد الملقحين وصلت الى مليون شخص حتى الان في البلد وهي نسبة متدنية، ويتطلب تطعيم 22 مليون مواطن لإيقاف سلسلة انتشار الفيروس”.