لتحسين الحليب.. زراعة ميسان توزع مادة ( المولاس) على اصحاب الجاموس

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..اعلنت مديرية زراعة ميسان، الأربعاء، عن توزيع مادة دبس السكر المولاس” لاصحاب الجاموس في ناحية الخير.

وقالت المديرية انها وزعت المادة مجانا لاصحاب الجاموس، مشيرة الى ان ذلك جاء وفق برنامج تأهيل وتحسين قدرة نظم الأغذية الزراعية في جنوب العراق.

و بينت انها قدمت لاصحاب الجاموس  شرحاً مفصلاً عن استخدام تلك المادة، تطرق الى أهميتها بالنسبة لحيوانات الجاموس ودورها في تحسين نوعية وكمية الحليب وكذلك طريقة استخدامها وخلطها مع العلائق العلفية.

من جانبهم شكر اصحاب الجاموس هذة المبادرة التي وصفوها بالمهمة في ظل ازديادد اسعار الاعلاف وانها تحافط على ماتبقى من حيوانات.

يذكر ان اصحاب الجاموس يشتكون من قلة الدعم الحكومي لهم الامر الذي ادى بهم الى بيع حيواناتهم للقصابين وهذا ما يهدد بقاء هذا الجنس الحيواني في جنوب العراق مع جفاف السطحات المائية.

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