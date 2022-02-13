لتحديد الثغرات الأمنية.. عمليات ميسان تنفذ استطلاع جوي للحدود مع إيران وصول قوات جديدة من وزارة الدفاع الى المحافظة

المستلة/- علي قاسم الكعبي/.. قام قائد عمليات ميسان اللواء محمد الزبيدي باستطلاع جوي للحدود مع إيران

قوقال بيان عن قيادة عمليات ميسان،الاحد، ان الزبيدي رافق بإستطلاع جوي للسدة الترابية الحدودية مع الجمهورية الاسلامية شرق محافظة ميسان وزير الموارد المائية، ونائب قائد العمليات المشتركة، وقائد قوات الحدود، لتحديد الثغرات الامنية على الشريط الحدودي في عمق الاهوار الشرقية وامكانية غلقها والسيطرة عليها للحد من عمليات التهريب.

على صعيد آخر وصلت اليوم قوات عسكرية جديدة من وزارة الدفاع إلى محافظة ميسان لتعزيز الأمن.

وذكر مصدر أمني أن هذه القوات سوف تكون من ضمن القطعات المساكة للارض لفرض القانون وتعمل تحت قيادة عمليات ميسان.