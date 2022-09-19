لتجنب الاعلانات.. شبكة BeReal تدرس طرح مزايا مدفوعة داخل الخدمة

المستقلة /- تدرس شبكة التواصل الاجتماعي ”BeReal“ اللجوء إلى طرح مزايا مدفوعة داخل الخدمة، لتتمكن من تحقيق الأرباح والاستمرار في تحقيق النمو، دون اللجوء إلى الإعلانات.

ونقلت صحيفة ”فايننشال تايمز“ عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن ”بي رييل“ تعمل حاليا على تطوير نظام داخل المنصة لإجراء المدفوعات مقابل مزايا مختلفة على متن المنصة“.

وبينت المصادر أن ذلك النظام ”سيضمن للمنصة البقاء مميزة عن بقية سوق التواصل الاجتماعي الذي يعتمد بالكامل على استخدام بيانات المستخدمين لاستهداف مستخدميها بالإعلانات الموجهة“.

تدرس شبكة التواصل الاجتماعي ”BeReal“ اللجوء إلى طرح مزايا مدفوعة داخل الخدمة، لتتمكن من تحقيق الأرباح والاستمرار في تحقيق النمو، دون اللجوء إلى الإعلانات.

ونقلت صحيفة ”فايننشال تايمز“ عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن ”بي رييل“ تعمل حاليا على تطوير نظام داخل المنصة لإجراء المدفوعات مقابل مزايا مختلفة على متن المنصة“.

وبينت المصادر أن ذلك النظام ”سيضمن للمنصة البقاء مميزة عن بقية سوق التواصل الاجتماعي الذي يعتمد بالكامل على استخدام بيانات المستخدمين لاستهداف مستخدميها بالإعلانات الموجهة“.

وتعتمد فكرة الشبكة على وصول إشعار يومي واحد للمستخدمين، يطلب منهم التقاط صورة أو فيديو مدته 10 ثوان، بالكاميرتين الخلفية والأمامية لهواتفهم، وذلك يكون في مساحة زمنية قدرها دقيقتان، ويكون على المستخدم مشاركة المحتوى على حسابه، ليتم السماح له بالاطلاع على ما يشاركه أصدقاؤه على المنصة.

يذكر أن شركتي انستغرام وتيك توك، أطلقتا بالفعل مزايا اقتبست فكرة عمل BeReal، والوقت فقط هو ما سيكشف ما إذا كانت تلك المحاولات ستحظى بالنجاح ومدى تأثيرها على استمرارية التطبيق الناشئ.

وأطلقت شبكة ”تيك توك“ الأسبوع الماضي ميزة ”TikTok Now“ التي تظهر في هيئة تبويب مستقل ثابت داخل التطبيق، وتعتمد فكرة مشاركة المحتوى بداخله على استخدام كاميرات السيلفي والخلفية في نفس الوقت.

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