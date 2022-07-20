لتجعلي اللقاء الأول مثالياً.. أسئلة تجنبي طرحها على الرجل

المستقلة /- تُبنى العلاقة بين الرجل والمرأة على الانطباعات الأولى التي يخلفها اللقاء الأول بين الثنائي.. لذلك يعد أهم اللقاءات وسبب استمرار العلاقة من عدمها.

ولتجعلي اللقاء الأول مثالياً، هناك مجموعة من الأسئلة لا يفضلها الرجل، تجنبي طرحها عليه:

1- الراتب: نسبة كبيرة من الرجال يرفضون الإفصاح عن دخلهم.. ويفضلون أن يكون اللقاء الأول للتأكد من عملية القبول والرفض.. وعليه فإن السؤال عن الراتب في اللقاء الأول يجعلكِ غير مقبولة لدى الرجل.

2- الأسئلة الشخصية: الهدف من وراء اللقاء هو حوار هادف وبناء للتعرف على طبيعة شخصية كل منكما.. لذلك تجنبي أي أحاديث ليست بمحلها أو شخصية.. كالسؤال عن العلاقات العاطفية السابقة، سبب عدم الاستمرار فيها، وما إلى ذلك

3- صفات المرأة

هذا السؤال يسبب بعض الإحراج للرجل، لأنه قد يقول صفات ليست متوفرة فيكِ، لذلك لا يفضل طرح هذا السؤال أبداً.

4- هل والدتك على قيد الحياة هذا النوع من الأسئلة القاسية تشوه صورتكِ أمام الرجل، ويجعله يظن أن تفكيركِ سطحي.

 

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