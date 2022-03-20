لبنان ينافس على جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2022

المستقلة/- ترشحت “جمعية تيرو للفنون اللبنانية” عبر مشروعها “شبكة الثقافة والفنون العربية” “آكان” لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2022 وذلك من بين 1000 من المشاريع المقدمة من مختلف دول العالم، تم ترشيح 360 مشروعا فقط لمرحلة التصويت الجارية عبر الإنترنت، ضمن 20 في كل فئة من فئات خط العمل الـ18 التابعة للقمة العالمية لمجتمع المعلومات.

كما وسيتم افتتاح منصة شبكة الثقافة والفنون العربية في 23 آذار بالتعاون مع وزارة الثقافة اللبنانية في المكتبة الوطنية في بيروت الصنائع عند الرابعة والنصف بالتزامن مع إطلاق مؤتمر الشبكة الأول تحت شعار “من أجل التضامن الثقافي” وتستمر فعاليات المؤتمر حتى 25 من آذار.

وتأسّست شبكة الثقافة والفنون العربية خلال أزمة جائحة كورونا بمبادرة من الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي وناشطين ثقافيين بهدف تشبيك الأفراد والمؤسسات الثقافية عبر منصة إلكترونية من أجل فتح صلة وصل وقنوات لتبادل الأحداث والمهرجانات والخبرات والتجارب في الفنّ والثقافة في لبنان والمنطقة العربية والعالم في ظل الأزمات الحالية. كما جاء في بيان للشبكة “نحن نعمل معاً من أجل التضامن الثقافي وبسبب الجائحة التي أثّرت بشكل كبير على المشهد الثقافي في المنطقة مما جعلنا نعيد قراءة المشهد والتحوّلات من أجل إيجاد حلول لتمكين المجتمعات الثقافية فيما بينها من أجل التشبيك والتعاون، ودعم الإبداع وتشجيع التبادل والمنح للأعمال الإبداعية، وتحسين السياسات الداعمة للثقافة والفنون، وتفعيل دور الفنّ والثقافة في تغيير المجتمعات عبر التعبير الحُر”.

وتهدف جمعية تيرو للفنون التي يقودها الشباب والمتطوعين إلى إنشاء مساحات ثقافية حرة ومستقلة في لبنان من خلال التدريب الفني للأطفال والشباب، وإعادة تأهيل المساحات الثقافية وتنظيم المهرجانات والأنشطة والمعارض الفنية، وتقوم على برمجة العروض السينمائية الفنية والتعليمية للأطفال والشباب، وعلى نسج شبكات تبادلية مع مهرجانات دولية وفتح فرصة للمخرجين الشباب لعرض أفلامهم، وتعريف الجمهور بتاريخ السينما والعروض المحلية والعالمية، وتنظيم المهرجانات من مهرجان لبنان المسرحي الدولي، مهرجان لبنان السينمائي الدولي للأفلام القصیرة، مهرجان شوف لبنان بالسينما الجوالة،مهرجان لبنان المسرحي للحكواتي، مهرجان لبنان لمونودراما المرأة، مهرجان صور الموسيقي الدولي، مهرجان لبنان للرقص المعاصر، مهرجان أیام فلسطین الثقافیة،مهرجان تیرو الفني الدولي، مهرجان صور السينمائي للأفلام القصیرة، مهرجان المسرح الملحمي في النبطية، وأعمال فرقة مسرح إسطنبولي .