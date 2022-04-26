لبنان يطرح عملة نقدية جديدة

المستقلة /- قال المصرف المركزي اللبناني الثلاثاء، إنه سيضع في التداول اعتباراً من اليوم. ورقة نقدية جديدة من فئة الـ5000 ليرة لبنانية.

ونوه مصرف لبنان إلى أنه سيضع في التداول اعتباراً من تاريخ 26/4/2022، ورقة نقدية جديدة من فئة الـ5000/ ل.ل. موقعة من حاكم مصرف لبنان “رياض سلامه”، والنائب الأول لحاكم مصرف لبنان الدكتور “وسيم منصوري”. وأوضح المصرف أن تاريخ إصدار الورقة النقدية الجديدة هو 1 نیسان 2021. وقياس الورقة هو ذات قياس الورقة النقدية المتداولة حالياً من الفئة عينها. وأشار إلى أن لون الورقة النقدية الجديدة هو ذات لون الورقة النقدية المتداولة حالياً من الفئة عينها.

وحول سمات الأمان، قال المصرف إن سمات الأمان البصرية الموجودة على الورقة النقدية الجديدة هي ذاتها الموجودة على الورقة النقدية المتداولة حالياً من الفئة عينها. باستثناء خيط الأمان الذي تم تطويره بحيث أصبح رمادي اللون ويحتوي على رسوم هندسية تتحرك عند تحريك الورقة بشكل عامودي.

ولفت إلى أن الأوراق النقدية الجديدة ستوضع في التداول إلى جانب الأوراق المتداولة حالياً من الفئة ذاتها

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