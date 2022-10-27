لبنان وإسرائيل يوقعان اتفاق ترسيم الحدود البحرية لبيد يعتبره اعترافاً بالدولة العبرية.. وعون يقول لا تغيير في موقف لبنان السياسي

المستقلة/- تم اليوم الخميس توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل ، في مقرّ قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في بلدة الناقورة الحدودية بحضور الوسيط الأمريكي آموس هوكشتين ومنسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان جوانا رونيكا.

وانطلقت مفاوضات مكثفة برعاية أميركية عام 2020، وتوصل البلدان اللذان لا يزالان رسمياً في حالة حرب، إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية ما أزال عقبات رئيسية أمام استغلال حقول غاز في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وينص الاتفاق على أن يكون حقل كاريش البحري تحت السيطرة الإسرائيلية وأن يستغل لبنان حقل قانا، على أن تحصل الدولة العبرية على حصة من الإيرادات المستقبلية لهذا الحقل من شركة توتال التي ستتولى استخراج الغاز المحتمل منه.

وجدد الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء وصف الاتفاق بأنه “اختراق تاريخي”، وقال إنه سيتيح للبلدين تطوير حقول الطاقة ومن شأنه أن “يخلق أملاً جديداً وفرصاً اقتصادية”.

حزب الله يعلن انتهاء استنفاره “الاستثنائي”

من جانبه أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الخميس انتهاء “الإجراءات والاستنفارات الاستثنائية” التي قام بها حزبه خلال الأشهر الماضية بعد إبرام لبنان وإسرائيل رسمياً اتفاق ترسيم الحدود البحرية.

وقال نصر الله، الذي كان هدد إسرائيل بتصعيد عسكري في حال أقدمت على أي نشاط في المنطقة البحرية التي كان متنازعاً عليها، “كل التدابير والاجراءات والاستنفارات الاستثنائية والخاصة التي قامت بها المقاومة منذ عدة اشهر، أعلن الآن أنها انتهت”.

وأضاف “المهمة انجزت”، معتبراً الاتفاق “انتصاراً كبيراً للبنان”.

وخلال الأشهر الماضية، وجه حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الابرز في لبنان، تحذيرات متكررة الى إسرائيل، وهدد باستهداف كافة الحقول الإسرائيلية في حال مُنع لبنان من استخراج النفط والغاز.

كما أرسل حزب الله في حزيران/يونيو مسيرات غير مسلحة باتجاه حقل كاريش، الذي كان يقع في منطقة متنازع عليها وبات من حصة إسرائيل وفق الاتفاق الجديد.

وشدد نصر الله، الذي كان أعلن أن حزبه سيوافق على الاتفاق في حال موافقة السلطات اللبنانية عليه، على أن الاتفاق “ليس معاهدة دولية وليس اعترافاً بإسرائيل”.

وفي إسرائيل، التي تتحضر لانتخابات تشريعية هي الخامسة في ثلاث سنوات، اعتبر رئيس الحكومة يائير لبيد الاتفاقية بمثابة “اعتراف” للبنان بإسرائيل “في اتفاق مكتوب أمام المجتمع الدولي بأسره”.

وشدّد الرئيس اللبناني ميشال عون في المقابل على أن الاتفاق “عمل تقني ليست له أي أبعاد سياسية أو مفاعيل تتناقض مع السياسة الخارجية للبنان في علاقاته مع الدول”.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي توسطت بلاده لعامين بين لبنان وإسرائيل، إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية “رسمياً” بين الدولتين واتخاذ الخطوات النهائية الخميس لدخوله حز التنفذ.

وقال بايدن في بيان “فخور بأن أهنئ إسرائيل ولبنان على إبرام اتفاقهما رسميا من أجل حل النزاع الحدودي البحري الذي طال أمده”.

من جانبه قال الرئيس اللبناني ميشال عون في تغريدة إن “انجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية عمل تقني ليست له أي ابعاد سياسية أو مفاعيل تتناقض مع السياسة الخارجية للبنان في علاقاته مع الدول”. ولبنان وإسرائيل في حالة حرب، ولن يلتقي ممثلوهما مباشرة خلال توقيع الاتفاق بعد ظهر اليوم.

الوسيط الأمريكي: اتفاق الترسيم البحري سيستمر

قال آموس هوكشتين، المبعوث الأمريكي الذي تفاوض على اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، الخميس، إنه يتوقع استمرار الاتفاق حتى في ظل تغييرات ستحصل على صعيد قيادة البلدين.

وأشار هوكشتين إلى كل من الانتخابات المقبلة في إسرائيل في الأول من نوفمبر-تشرين الثاني، ونهاية ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون في 31 أكتوبر-تشرين الأول، وقال إن من المتوقع أن يستمر الاتفاق “بغض النظر عمن سيتم انتخابه قريبا رئيساً للبنان”.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد أن الحكومة الإسرائيلية وافقت اليوم الخميس على اتفاق الحدود مع لبنان في اجتماع خاص لمجلس الوزراء. وقال مكتب لبيد في بيان للصحافة ان “حكومة إسرائيل وافقت لتوها على اتفاق الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان”.

الرئيس اللبناني يوقع اتفاق ترسيم الحدود

قال إلياس بو صعب كبير المفاوضين اللبنانيين للصحفيين يوم الخميس إن الرئيس اللبناني ميشال عون وقع رسالة بالموافقة على اتفاق تاريخي توسطت فيه الولايات المتحدة يرسم الحدود البحرية لبلاده مع إسرائيل.

وأضاف متحدثاً من القصر الرئاسي أن توقيع الرسالة يمثل “عهداً جديداً” وأن الرسالة ستسلم إلى المسؤولين الأمريكيين عند نقطة حدودية في أقصى جنوب لبنان في الناقورة في وقت لاحق يوم الخميس.