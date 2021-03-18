لبنان.. عون يحدد موعدا للحريري لزيارة قصر بعبدا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية أن الرئيس ميشال عون حدد موعدا لرئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الخميس لزيارة قصر بعبدا.

وقالت المديرية في تغريدة عبر “تويتر” إن “رئاسة الجمهورية تعول على الحس بالمسؤولية الوطنية لدى الرئيس المكلف فيأتي حاملا تصورا لتشكيل حكومة تراعي مقتضيات التوازن والميثاقية والاختصاص، مستخلصا بذلك أشهر التكليف الخمسة”.

وكان عون دعا الحريري، في خطاب متلفز، إلى “التنحي عن تأليف الحكومة في حال وجد نفسه عاجزا عن ذلك، وأن يفسح المجال أمام الآخرين القادرين”، ودعاه إلى قصر بعبدا “من أجل التأليف الفوري للحكومة بالاتفاق معي، وفق الآلية والمعايير الدستورية المعتمدة في تأليف الحكومات، من دون تحجج أو تأخير”.

ورد الحريري على عون قائلا: “سأتشرف بزيارة الرئيس عون للمرة السابعة عشرة فورا إذا سمح جدول مواعيده بذلك، لمناقشته في التشكيلة الموجودة بين يديه منذ أسابيع عديدة”.

كما دعاه إلى “إتاحة المجال أمام انتخابات رئاسية مبكرة، والمصارحة بأسباب تعطيله لإرادة المجلس النيابي”.

 

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