لبنان تمنح العراقيين تأشيرة دخول مجانية مع إقامة شهر

مطار الحريري في بيروت

المستقلة/- وافقت حكومة تصريف الاعمال، اليوم السبت، على منح السائحين العراقيين تأشيرة دخول وإقامة “مجانية” لمدة شهر قابلة للتمديد حتى ثلاثة أشهر.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية، أنها اطلعت على وثيقة تفيد بأن “مجلس الوزراء اللبناني وافق على طلب وزارة الداخلية والبلديات المتعلق بإعفاء العراقيين من ضرورة الحصول على تأشيرة للدخول إلى أراضيه”.

وحسب الوثيقة، “يهدف القرار إلى تفعيل التعاون مع جمهورية العراق”.

وأوضحت أن “القرار يقضي بمنح العراقيين الذين يرغبون بالقدوم إلى لبنان تأشيرة دخول وإقامة مجانية لمدة شهر قابلة للتمديد حتى 3 أشهر للرعايا القادمين للسياحة”.

وأشارت الوثيقة إلى أنه “تم شطب العراق من المادة المتعلقة بحيازة القادمين على مبلغ 2000 دولار أميركي نقدا أو شيكا مصدقا من بنك معروف، كشرط أساسي للدخول إلى الأراضي اللبنانية”.

كما أكدت أن القرار صدر بعد اطلاع الرئيس ميشال عون وموافقته عليه.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

قوة قتالية من شرطة ميسان تشارك في تأمين زيارة الأربعين

اخر الاخبار

بالفيديو: الفنان محمد شاكر يصدر أغنية جديدة بعنوان “لمّا لمّا”

اخر الاخبار

ما بين محوٍ و غياب … البياض يغمر أعمال “مي النعيمي”

اخر الاخبار

الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة أجنبية في الخليج لتهريب وقود الديزل

اخر الاخبار

بعد يومين على وفاة الملكة .. اعلان تشارلز الثالث ملكا رسميا لبريطانيا

اخبار العراق

غرامات مرورية ومحاسبة بسبب زيادة أجرة نقل الزائرين في ميسان

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

قوة قتالية من شرطة ميسان تشارك في تأمين زيارة الأربعين

اخر الاخبار

ما بين محوٍ و غياب … البياض يغمر أعمال “مي النعيمي”

اخر الاخبار

بعد يومين على وفاة الملكة .. اعلان تشارلز الثالث ملكا رسميا لبريطانيا

اخبار العراق

غرامات مرورية ومحاسبة بسبب زيادة أجرة نقل الزائرين في ميسان

اخبار العراق

نائب المحافظ: تخصيصات الحكومة الاتحادية لزيارة الاربعينية ” لا تكاد تذكر “

اخبار العراق

خمس محافظات ايرانية تشارك في جهد بلدي محدد خلال زيارة الاربعينية

اخر الاخبار

الدفاع تنصب جسرا عائما على نهر الفرات بين المسيب وكربلاء

اخر الاخبار

الدفاع تنصب جسرا عائما على نهر الفرات بين المسيب وكربلاء

اخبار العراق

دخول 51577 زائر إيراني عبر منفذ الشيب ومغادرة 14256

اخر الاخبار

رزان المغربي “عاليا اوي” بأغنيتها الجديدة وهذه رسالتها

اخر الاخبار

الأنساق الثقافية ومعالم التراث الفكري

اخبار العراق

السماح للسيارات الايرانية دخول العراق عبر منفذ الشيب 

اخبار العراق

توقيع عقد لانشاء مدينه صناعية في ميسان على مساحة 273دونم

اخر الاخبار

حدادا على الملكة اليزابيث …إيقاف الدور الإنكليزي الممتاز لاشعار آخر

اخر الاخبار

التونسية أُنس جابر في نهائي أمريكا المفتوحة بالتنس