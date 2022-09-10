لبنان تمنح العراقيين تأشيرة دخول مجانية مع إقامة شهر

المستقلة/- وافقت حكومة تصريف الاعمال، اليوم السبت، على منح السائحين العراقيين تأشيرة دخول وإقامة “مجانية” لمدة شهر قابلة للتمديد حتى ثلاثة أشهر.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية، أنها اطلعت على وثيقة تفيد بأن “مجلس الوزراء اللبناني وافق على طلب وزارة الداخلية والبلديات المتعلق بإعفاء العراقيين من ضرورة الحصول على تأشيرة للدخول إلى أراضيه”.

وحسب الوثيقة، “يهدف القرار إلى تفعيل التعاون مع جمهورية العراق”.

وأوضحت أن “القرار يقضي بمنح العراقيين الذين يرغبون بالقدوم إلى لبنان تأشيرة دخول وإقامة مجانية لمدة شهر قابلة للتمديد حتى 3 أشهر للرعايا القادمين للسياحة”.

وأشارت الوثيقة إلى أنه “تم شطب العراق من المادة المتعلقة بحيازة القادمين على مبلغ 2000 دولار أميركي نقدا أو شيكا مصدقا من بنك معروف، كشرط أساسي للدخول إلى الأراضي اللبنانية”.

كما أكدت أن القرار صدر بعد اطلاع الرئيس ميشال عون وموافقته عليه.