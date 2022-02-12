لبنان ترغب بالاستثمار الزراعي في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. اعرب وزير الزراعة اللبناني الدكتور عباس الحاج حسن ، رغبة بلاده بالاستثمار الزراعي في محافظة كربلاء بعد توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الزراعة الاتحادية والانطلاق بعد ذلك نحو المحافظات الاخرى .

وقال وزير الزراعة اللبناني عند زيارته كربلاء ولقائه المحافظ نصيف الخطابي ، إن ” كربلاء المقدسة اليوم هي ليست كربلاء قبل ٣ سنوات، أو أكثر في اشارة للتطور الكبير والتغيير الذي تشهده المحافظة من عمران وبنى تحتية .

من جانبه قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) عقب لقاء الوزير اللبناني ، بحثنا في اللقاء امكانية التعاون ما بين وزارة الزراعة اللبنانية والمحافظة من خلال الحكومة الاتحادية في الوصول الى توقيع مذكرات تفاهم لتبادل الخبرات والنهوض بالقطاع الزراعي في المحافظة “.

وأوضح إن ” كربلاء المقدسة تمتلك امكانيات ومقومات كبيرة للإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية مما يجعلها ان تكون رائدة في هذا المجال “.

وأضاف كما “شهدت المحافظة تطورا كبيرا على المستويات كافة، ومنها القطاع الزراعي الذي شهد أيضا نمو وتطور كبير في السنوات الاخيرة “.