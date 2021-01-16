لبنان تتهم تركيا وإسرائيل بخداع المستهلكين

المستقلة/- اتهمت وزارة الصناعة في لبنان تركياوإسرائيل باللجوء إلى خداع المستهلكين في الأسواق الخارجية واعتمادشعارات على منتجات غذائية توحي بأنها من منشأ لبناني، معتبرة ذلك قرصنةًواحتيالاً.

وقال الوزارة في بيان مساء اليوم السبت: “تتوجه وزارة الصناعة إلى وسائلالإعلام اللبنانية والعالمية بالمعلومات المثبّتة بالصور التي تظهربوضوح لجوء تركيا وإسرائيل وغيرهما من الدول إلى خداع المستهلكين فيالأسواق الخارجية باعتماد شعارات وتسميات على منتجات غذائية توحي بأنهامن منشأ لبناني”.

واعتبرت الوزارة في بيانها “أنّ هذا التعدّي المستجدّ – القديم يعتبراحتيالاً وقرصنة، ويشكل جريمة موصوفة بحقّ سيادة لبنان واقتصاده

وصناعته”.

وأضاف البيان: ” ستعمل وزارة الصناعة مع وزارة الخارجية والمغتربين علىالإيعاز إلى البعثات الديبلوماسية اللبنانية في الخارج لمتابعة هذا

الموضوع وصولاً إلى مقاضاة الجهات الفاعلة”.

ورأت الوزارة “أن إقفال المصانع اللبنانية خلال فترة الإغلاق التي يمكنأن تمدّد يضيف إلى ما ورد أعلاه مشكلة تجميد الاقتصاد الوطني وإيقافدورته الإنتاجية والتصديرية ويتسبّب في خسارة الصناعيين المصدّرينأسواقهم غير الممكن تعويضها مستقبلاً، بما يفيد المنافسين في الخارج علىكسب هذه الأسواق.”