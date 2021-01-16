لبنان تتهم تركيا وإسرائيل بخداع المستهلكين

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة/- اتهمت وزارة الصناعة في لبنان تركياوإسرائيل باللجوء إلى خداع المستهلكين في الأسواق الخارجية واعتمادشعارات على منتجات غذائية توحي بأنها من منشأ لبناني، معتبرة ذلك قرصنةًواحتيالاً.  

وقال الوزارة في بيان مساء اليوم السبت: “تتوجه وزارة الصناعة إلى وسائلالإعلام اللبنانية والعالمية بالمعلومات المثبّتة بالصور التي تظهربوضوح لجوء تركيا وإسرائيل وغيرهما من الدول إلى خداع المستهلكين فيالأسواق الخارجية باعتماد شعارات وتسميات على منتجات غذائية توحي بأنهامن منشأ لبناني”. 

واعتبرت الوزارة في بيانها “أنّ هذا التعدّي المستجدّ – القديم يعتبراحتيالاً وقرصنة، ويشكل جريمة موصوفة بحقّ سيادة لبنان واقتصاده 

وصناعته”.

وأضاف البيان: ” ستعمل وزارة الصناعة مع وزارة الخارجية والمغتربين علىالإيعاز إلى البعثات الديبلوماسية اللبنانية في الخارج لمتابعة هذا

الموضوع وصولاً إلى مقاضاة الجهات الفاعلة”.

ورأت الوزارة “أن إقفال المصانع اللبنانية خلال فترة الإغلاق التي يمكنأن تمدّد يضيف إلى ما ورد أعلاه مشكلة تجميد الاقتصاد الوطني وإيقافدورته الإنتاجية والتصديرية ويتسبّب في خسارة الصناعيين المصدّرينأسواقهم غير الممكن تعويضها مستقبلاً، بما يفيد المنافسين في الخارج علىكسب هذه الأسواق.”

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

شاب ينتحر بسبب إصابته بكورونا

اخر الاخبار

تعطيل الدوام الرسمي غدا في كربلاء

اخر الاخبار

خبراء اردنيون يتوقّعون اختفاء كورونا خلال شهرين!

اخر الاخبار

الحرس الثوري يهدد بتدمير القواعد الأميركية

رياضية

كومان يوضح موقف ميسي من المشاركة أمام بلباو

اخر الاخبار

الفساد وضعف الحوكمة يمثلان مشكلتين كبيرتين في الشرق الأوسط

اخبار العراق

تعرف على نتائج اليوم في الدوري العراقي

اخبار العراق

تعرف على نتائج اليوم في الدوري العراقي

اخر الاخبار

لماذا حذف يوتيوب أغنية محمد منير “فينك يا حبيبي”؟

اخر الاخبار

لمواجهة كورونا ..الصين تبني مستشفى بسعة 6500 غرفة خلال 5 أيام

اخر الاخبار

حظر وسائل منع الحمل في إيران

اخر الاخبار

البرلمان العراقي يدعو إلى إغلاق الحدود مع ثلاث دول للحد من كورونا

اخر الاخبار

عبير نعمة تصاب بكورونا وتطلب الانتباه

اخبار مصر

مصر ..السيسي| يوجه بإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب

اخر الاخبار

لقاح كورونا يصيب 13 إسرائيليًا بشلل خفيف في الوجه

اخر الاخبار

الحزام الذهبي الإيراني..مشروع خطير للهيمنة على مقدرات المنطقة

اخبار العراق

الرافدين يعلن عن تمويل وتسويق المشاريع الاستثمارية ومنحها القروض