لبنان تبحث فتح قنصلية في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. بحث وزير النقل اللبناني علي الحمية، برفقة السفير اللبناني لدى العراق علي اديب الحبحاب، مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي التعاون المشترك وفتح قنصلية لبنانية في المحافظة .

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) اليوم الثلاثاء ، عقب لقائه وزير النقل اللبناني ” بحثنا آليات التعاون والتنسيق ما بين الحكومة المحلية في المحافظة وجمهورية لبنان من خلال الحكومة الاتحادية ،  فضلا عن تطوير التعاون والتنسيق من خلال فتح قنصلية لجمهورية لبنان في كربلاء “.

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