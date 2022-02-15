لبنان تبحث فتح قنصلية في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. بحث وزير النقل اللبناني علي الحمية، برفقة السفير اللبناني لدى العراق علي اديب الحبحاب، مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي التعاون المشترك وفتح قنصلية لبنانية في المحافظة .

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) اليوم الثلاثاء ، عقب لقائه وزير النقل اللبناني ” بحثنا آليات التعاون والتنسيق ما بين الحكومة المحلية في المحافظة وجمهورية لبنان من خلال الحكومة الاتحادية ، فضلا عن تطوير التعاون والتنسيق من خلال فتح قنصلية لجمهورية لبنان في كربلاء “.