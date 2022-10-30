لبنان بدون رئيس ..ميشال عون يغادر قصر بعبدا

المستقلة/- غادر الرئيس اللبناني ميشال عون، الأحد، قصر بعبدا، بعد انتهاء فترة ولايته الرئاسية، تاركا البلاد لـ”الفراغ” في موقع الرئاسة حتى إشعار آخر، وتعثر على صعيد ملف التشكيل الحكومي.

وقال الرئيس اللبناني، في تصريحات قبيل مغادرته القصر في مراسم رسمية، إنه وقع “مرسوم استقالة الحكومة”.

وأضاف عون أن “لبنان مسروق أمواله وخزائنه، وعلينا بذل الجهود لاقتلاع الفساد من جذوره”، متابعا: “لم نستطع تقديم حاكم المصرف المركزي للمحاكمة وهناك جهات تحميه”.

ووصف عون حال مؤسسات الدولة اللبنانية بـ”المهترئة”، لأن “القائمين عليها خائفون من عصا تهددهم”.

وأشار إلى أن “الحكم في لبنان” أصبح ثأريا، وبعيدا عن العدل”، موضحا أن “القضاء لا يقوم بدوره، ولا يزال الجناة خارج المحاكم. لا يقوم بدوره، ولا يزال الجناة خارج المحاكم”.

جاء ذلك مع فشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد للبلاد،رغم عقده اربع جلسات لهذا الغرض، كان آخرها الإثنين الماضي، في ظل غياب التوافق بين الكتل السياسية المختلفة.

ويشترط الدستور اللبناني أن يكون الرئيس مسيحيا مارونيا؛ أكبر الطوائف المسيحية في لبنان، وأن يحصل على ثلثي أصوات نواب البرلمان (86 نائبا من أصل 128).

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