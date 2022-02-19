لبنان: إحباط تهريب آلاف الحبوب المخدرة إلى السعودية

المستقلة /- أعلن وزير الداخلية اللبناني، القاضي بسام مولوي، عن إحباط عملية تهريب مئات آلاف حبوب الكبتاغون المخدرة، كانت معدّة للنقل برا بواسطة شاحنة الى المملكة العربية السعودية.

وعلى حسابه في “تويتر”، قال القاضي بسام مولوي: “إنجاز جديد ونوعي لشعبة المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، التي تمكنت من إحباط عملية تهريب 700 ألف حبة كبتاغون كانت معدة للنقل برا بواسطة شاحنة إلى المملكة العربية السعودية”.

وأضاف: “بعد عملية رصد دقيقة، أوقف اللبناني “ر.م.” في البقاع، وبنتيجة التحقيق معه تبين ارتباطه بالمطلوب “غ.د.”، شقيق أحد الموقوفين والمتورط في أكبر عملية تهريب حبوب الكبتاغون إلى الدول العربية”.

وتابع مولوي: “بعزم وإرادة تمكنت القوى الأمنية خلال أسبوع من إحباط ثلاث عمليات تهريب للمخدرات..مستمرون بذلك منعا لتصدير الأذى والشر إلى أشقائنا، وحماية لمجتمعنا ومجتمعات الدول العربية”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

بايدن: بوتين اتخذ قراراً بغزو أوكرانيا

اخر الاخبار

أوكرانيا تعلن التعبئة العامة تحسبا لهجوم واسع

اخبار مصر

غدا.. انطلاق المؤتمر الرابع للبرلمان العربي في القاهرة

اخر الاخبار

القاهرة تحتضن مؤتمرا عالميا بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف دواء الأنسولين

اخبار العراق

الخالصي يدعو إلى اسقاط كل القوانين والأنظمة التي دعت إلى تقسيم العراق

اخبار العراق

القبض على  72 متهما بتجارة المخدرات وقضايا أخرى  في ميسان

اخر الاخبار

فينا قبلة التسويات في المنطقة

اخر الاخبار

فينا قبلة التسويات في المنطقة

اخر الاخبار

لِيَكُنْ الحبّ عادة وليس عيداً

اخبار العراق

وزير الموارد المائية: مشروع مهرب الرزازة الحل النهائي للقضاء على المياه الجوفية

اخر الاخبار

الدوزي يمثل المغرب في حفل كبير ضمن فعاليات “إكسبو 2020 دبي”

اخبار العراق

في تغريدة جديدة.. الصدر يلمح الى تلقي حلفائه تهديدات بالقتل

اخبار العراق

المسلماوي: باب الاطار التنسيقي مفتوح للحوار خصوصا التيار الصدري

اخر الاخبار

“حيدر” الأفغاني يعيد مأساة “ريان” المغربي بالسقوط في البئر

اخر الاخبار

انخفاض الضغط.. نصائح طبية هامة لعلاجه دون عناء

اخر الاخبار

ماذا يعني خاتم الزواج لكل برج من الأبراج ؟

اخبار العراق

عمليات ميسان تؤكد انخفاض عدد النزاعات العشائرية في المحافظة