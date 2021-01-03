لبنانية تستيقظ من غيبوبة بعد 5 أشهر من انفجار المرفأ

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المستقلة /-استفاقت مواطنة لبنانية من غيبوبتها في اليوم الأول من العام الجديد، بعد مرور 5 أشهر على إصابتها في انفجار مرفأ بيروت.

ووفقاً لوسائل إعلام لبنانية، كانت ليليان شعيتو، ترقد على سريرها في المستشفى غارقة في غيبوبة منذ أغسطس/آب، إذ صادف وجودها في أحد محال أسواق بيروت لحظة وقوع الانفجار، ما تسبب بإصابة حرجة في رأسها وكسور في الجمجمة ونزيف داخلي جراء سقوطها أرضاً ووقوع واجهة زجاجية عليها.

ووقع انفجار هائل بالعاصمة اللبنانية في 4 أغسطس/آب، وأوضحت التحقيقات أن مصدره هو العنبر 12 بمرفأ بيروت، الذي كان يحتوي على كميات ضخمة من مادة نترات الأمونيوم.

وتسبب الانفجار في مقتل قرابة 200 شخص وإصابة وتشريد الآلاف من سكان بيروت.

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