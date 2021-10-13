لا نية أيرانية بالتدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان

المستقلة /- أشار كمال خرازي رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، إن إيران لا تنوي التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان لكن لديها مصالح يجب أن يتم تأمينها.

وأكمل خرازي حديثه : “سياسات إيران حيال أفغانستان ترتبط بصورة كاملة بسلوك “طالبان” وإن سار هذا البلد نحو تشكيل حكومة شاملة و حرص على تامين أمن وحقوق مختلف القوميات وواجه الإرهاب واعتمد سياسات حسن الجوار، إيران سوف تكون مستعدة للتعاون مع الحكومة الأفغانية والشعب الأفغاني”.

في حين تابع رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية: أنه “من الأمور التي تركز عليها طهران في الشأن الأفغاني، هي قضايا متعلقة بأمن الحدود و منع الجماعات الإرهابية من التسلل إلى إيران و مواجهة تجارة المخدرات و الحفاظ على حقوق الشيعة و سائر القوميات و كذلك الحفاظ على اللغة الفارسية كجزء من التراث الثقافي للشعب الأفغاني و توفير الظروف لعودة اللاجئين الأفغان في إيران إلى بلدهم و تأمين حقوق إيران من المياه الحدودية و دعم التجارة بين البلدين و مشاركة إيران في إعادة إعمار أفغانستان”.

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