لا مبرر للقتل.. السفير البريطاني يعلق على احداث الناصرية

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المستقلة /-علق السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي، السبت، على اعمال العنف في الناصرية التي تسببت بسقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وقال هيكي في تغريدة له عبر تويتر وتابعتها وكالة النبأ “‏ادين العنف ضد المتظاهرين في الناصرية والمدن الاخرى”.

واضاف “ليس هنالك أي مبرر لمثل هذا القتل اللا مسؤول.

ودعا السلطات العراقية إلى حماية المتظاهرين السلميين من الهجمات وتحقيق العدالة للضحايا.

وشهدت ساحة الحبوبي وسط محافظة ذي قار اعمال عنف امس الجمعة، ادت الى سقوط ثلاثة شهداء وجرح 70 اخرين في صدامات بين انصار التيار الصدري والمتظاهرين.

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