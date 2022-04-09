لا عراقيين بين قائمة الأثرياء العرب لعام 2022

المستقلة /- خرج العراقيون مجددا من قائمة الأثرياء العرب التي تصدرها مجلة فوربس الشهيرة سنويا.

ولم تضم قائمة اثرياء العالم السنوية في نسختها السادسة والثلاثين لأثرياء العالم 2022 والتي تضم 2,668 مليارديرًا أي عراقي .

ولم تتغير قائمة الأثرياء العرب في عام 2022 عن قائمة العام الماضي بشكل كبير، حيث شهدت تراجع عدد المليارديرات العرب من 22 إلى 21 مليارديرًا، وذلك بعد وفاة الملياردير الإماراتي ماجد الفطيم في كانون الأول 2021.

وشهد الأثرياء العرب انخفاض ثرواتهم الإجمالية إلى 52.9 مليار دولار في عام 2022، مقارنة بـ 53.4 مليار دولار في العام السابق.

وتضم مصر ولبنان أكبر عدد من الأثرياء العرب بواقع 6 مليارديرات لكل منهما، بينما لدى الإمارات 3 مليارديرات في قائمة عام 2022 ، ومغربيان وقطريان ، وجزائري واحد وعماني واحد.

ولم يتم إدراج المليارديرات السعوديين في قائمة فوربس لأثرياء العالم للعام الخامس على التوالي، وذلك منذ ان قامت السلطات السعودية بالتحفظ على أموال عدد كبير من الأثرياء ضمن سياستها لمكافحة الفساد.