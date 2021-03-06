“لا استطيع شراء كيلو لحم” ممثل سوري يشكو صعوبة وضعه المادي

المستقلة/- منى شعلان/ كشف الممثل السوري ​هاني شاهين​، نجم مسلسل “​باب الحارة​”، والذي إشتهر بدور العارف “نوري”، عن صعوبة وضعه المادي ، بعد أن وصل به الأمر لعدم قدرته على شراء كيلوغرام واحد من اللحم.

وكتب هاني ، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك : “الى من لا يهمّـه الأمر مُطلقاً، انا الفنان المُتقاعد هاني شاهين، أقرّ وأعترف بأن لديّ سؤال أريد أن أطرحه على من لا يهمّهم الأمر مطلقاً لا من قريب ولا من بعيد، علماً بأنني لم أستشر زملائي الفنانين المتقاعدين أمثالي من اجل عرضه على صفحتي هذه، فعذراً منهم لأن صاحب الحاجة أرعن”.

وأضاف: “السؤال هنا له علاقة بعلم الرياضيات، وأرجو ممّن لا يملك الاجابة عليه ان ينوّرني وليس له منّي إلا جزيل الشكر. بما أن كيلو اللحمة الغنم بـعظمه صار اليوم بـ 16500، اتصلت بأحد الجزّارين (أي اللحامين أي بس لا تروح افكاركم لبعيد وتفكروا اني بقصد الجزارين يعني يللي عم يمصوا دمنا، لا طبعاً. بس كلمة لحام باللغة العربية هي جزّار). المهم سألته عن سعر الكيلو فاجابني بعظمه بـ 16500 قلتله وبلا لحمه… عفوا قصدي بلا عظمه يعني محروم.

وأضاف:” فقال لي يعني بدك تعمل حسابك بالخمس وعشرين قلتله اوف مو كثير قاللي الله وكيلك اكتر الخواريف يللي عم تجينا عم تجي معظمها العظم يللي فيها اكتر من اللحم قلتله طيب ماشي الحال قاللي أي سيدي قديش بدك هلا قلتله بدي كيلو بس مو هلا قاللي لكان ايمتى قلتله بقيان 4 ايام لاخر الشهر بقبض راتبي وبجي لعندك باخده بس مو تنساني ،حياكم الله وكيلك صار لي شهرين عم دور عاللحمة وما كان يجيني دور خاطرك”.

واختتم : “فالسؤال هنا نحن الفنانون المتقاعدون راتبنا التقاعدي في نقابتنا الموقرة 25000 ليرة سورية شهريا يعني حق كيلو لحمة.. فتصور يا رعاك الله ورحم الله من قالها أقول قولي هذا وأسأل جنابكم ما هذا؟.. فهل من احد عنده جواب لحل طلاسم هذه المعادلة؟”.

هاني شاهين هو ممثل سوري يبلغ من العمر 80 عاما وقد شارك في عشرات الأعمال الدرامية ومن أبرزها مرايا وباب الحارة ، تجارب عائلية، الزعيم ، العالم سنة 2000، الزاحفون، غرام المهرج.

أما في المسـرح فقد شارك فى عدة أعمال مسرحية منها : انا عايزه مليونير، شلون الله بدو يوفقنا ، نجمه الفاتنه، المهره ، طره ولا نقش، جيل خجول جدا، اما ورطه ، بوا واتعبوا ، سجين بالاجره، ابو الفوارس، ياغافل الك الله، مطلوب كذاب، يادلع ادلع .

ومن أعماله السينمائية : رجال تحت الشمس ، نافذة على العالم، الصديقان ، الثعلب ،امراة تسكن وحدها، رحلة حب شباب في محنة، حب وكاراتيه ، غوار جيمس بوند، غاوي مشاكل ،خيمة كراكوز ، حسناء وأربع عيون.