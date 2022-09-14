لايبزيج الألماني يحل ضيفاً على ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا

المستقلة /- يحل فريق لايبزيج الألماني ضيفاً على ريال مدريد الإسباني في مساء اليوم الأربعاء في المباراة التي ستقام على ملعب “سانتياجو برنابيو” ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

يدخل ريال مدريد المباراة وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا بعد فوزه في المباراة الأولى أمام سيلتك الأسكتلندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأخير في الجولة الأولى.

بينما يحل فريق لايبزيج في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا برصيد صفر من النقاط بعدما مني بهزيمة قاسية أمام شاختار دونيتسك الأوكراني بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعبه ووسط جماهيره بألمانيا.

ويغيب عن نادي ريال مدريد في مباراة اليوم النجم الفرنسي كريم بنزيما هداف الفريق بعدما تلقى إصابة في المباراة الأولى امام سيلتك أبعدته عن الملاعب والتي تم تشخيصا في أوتار الركبة.

ومن المقرر أن يخوض الدولي البلجيكي إيدين هازارد المباراة في التشكيل الأساسي كمهاجم رئيسي ليعوض غياب كريم بنزيما الذي غاب عن المباراة الماضية أيضاً في الدوري الاسباني.

ويملك ريال مدريد العديد من المواجهات ضد الفرق الألمانية في دوري أبطال أوروبا، حيث خاض 51 مباراة خلال آخر 30 عاماً ليس بينهم لايبزيج ما يجعل هذه هي المباراة الأولى بينهما.

ونجح ريال مدريد من تحقيق الفوز في 25 مباراة، مقابل 16 هزيمة، بينما انتهت 10 مباريات بالتعادل.

ومن المتوقع أن يخوض ريال مدريد المباراة بالتشكيل التالي..

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ميندي – ميليتاو – الابا – كارفخال.

خط الوسط: تشواميني – مودريتش – كروس.

خط الهجوم: فينيسيوس – هازارد – فالفيردي.

وفي المجموعة نفسها يلتقي فريق شاختار دونتسيك الأوكراني ضد سيلتك الأسكتلندي في مساء اليوم الأربعاء على ملعب “دونياس أرينا” ضمن منافسات الجولة الثانية.

ويعتلي شاختار دونتسيك ترتيب المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا بعدما فاجئ الجميع بفوز عريض على حساب لايبزيج في الجولة الأولى.

بينما يأتي سيلتك في مذيلة ترتيب جدول المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا.

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