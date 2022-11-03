لاهور الشيخ جنكي :لايمكن إستمرار الأوضاع والأزمات على ماهو عليه في كردستان

المستقلة/- أكد السياسي الكردي والرئيس المشترك السابق في الاتحاد الوطني الكردستاني لاهور الشيخ جنكي أنه لايمكن إستمرار الأوضاع والأزمات على ماهو عليه الآن في إقليم كردستان.

وقال الشيخ جنكي الذي يزور العاصمة البريطانية لندن في لقاء مع عدد من الجالية الكردية أنه لن يختار الصمت إزاء تقصير وتقاعس الأحزاب والقوى السياسية في إقليم كردستان وأنه سيكون لديه برنامج محكم لمعالجة الأمور والأوضاع الراهنة مستقبلا، مضيفا أن إقليم كردستان يترنح تحت وطأة الجمود و الأزمات السياسية أحبطت الكثير من المواطنين إزاء نظام وشكل الإدارة وأداء الأحزاب الحاكمة في الإقليم.

واشار الى أن الأحزاب والقوى السياسية والجهات المعنية في الإقليم عليها السعي والعمل من أجل إيجاد حلول جذرية للمشكلات ولتحقيق المصالح العليا وتقديم الخدمات للمواطنين .

كما أعرب الشيخ جنكي عن إمتعاضه وسخطه الشديد حيال الأوضاع “الراكدة” في الإقليم ، منوها إلى أنه يراقب الأوضاع عن كثب ولن يختار الصمت بل سيكون له موقف إزاء “تقاعس” أحزاب السلطة والجهات المعنية بدعم ومساندة الشعب والمواطنين، وأنه سيبذل قصورى جهده لتصحيح المسار السياسي والإداري من خلال برنامج وخطة محكمة مستقبلا دون الكشف عن طبيعة تلك الخطة.

جديربالإشارة إلى أن لاهور الشيخ جنكي الذي حصل على أغلبية أصوات المؤتمر التنظيمي للاتحاد الوطني الكردستاني مطلع عام 2020 قد تم إبعاده فيما يسمى أحداث الثامن من تموز 2021 من الرئيس المشترك أنذاك بافل طالباني من منصب الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني الكردستاني ليصبح بافل طالباني رئيسا للحزب.