لاهورالشيخ جنكي يشدد على ضرورة تلبية مطالب طلبة الجامعة والمعاهد

المستقلة/- أعرب لاهور الشيخ جنكي الرئيس المشترك السابق للاتحاد الوطني عن دعمه وتأييده لمطالب طلبة الجامعة والمعاهد المتمثلة بصرف مستحقاهم المالية من جانب الحكومة، داعيا القوات الأمنية لنبذ العنف وعدم إستخدام القوة ضد المتظاهرين المحتجين.

وقال الشيخ جنكي في تغريدة له على صفحته بتويتر، يجب تلبية جميع مطالب الطلبة المحتجين بطريقة سلمية بعيدا عن العنف وإستخدام القوة، كما دعا الطلبة إلى تنظيم تظاهراتهم بطريقة مدنية وحضارية دون اللجوء إلى الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

وأعرب الشيخ جنكي عن إمتعاضه من تعرض عدد من الطلبة المتظاهرين لإيذاء من قبل القوات الأمنية.

جدير بالذكر أن تظاهرات طلبة الجامعة في السليمانية أستمرت لليوم الثاني على التوالي فيما تعرض عدد منهم إلى اصابات بعد أستخدمت القوات الأمنية الغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين.