لاغراض انتخابية.. دعوات تحذر من تحكم التيار الصدري بلقاح كورونا

المستقلة /-حذر عضو مجلس النواب باسم خشان من سيطرة وتحكم التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، بلقاح فيروس كورونا، فور وصوله العراق، مشيراً إلى أن وزير الصحة ووكلاء الوزارة تابعون للتيار.

وقال خشان إن وزير الصحة ومعظم وكلاء الوزارة من التيار الصدري، وبالتالي فإن التيار هو المتحكم بالوزارة واللقاح، وبالتالي هو المتحكم بحياة المواطنين.

وأضاف أن هناك مخاوف من استخدام هذا اللقاح لأغراض الدعاية الانتخابية من قبل التيار الصدري وأطراف سياسية اخرى.