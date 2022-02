لاعب ينطح منافسه بوحشية – فيديو

المستقلة / شهدت مباراة في الدوري الإسكتلندي بكرة القدم للهواة، تعرض لاعب لإصابة بليغة إثر تلقية “نطحة بالرأس” من قبل لاعب بالفريق المنافس، كادت أن تفقده إحدى عينيه.

A thread. Playing in an amateur game in the Caledonian premier league on the 05/02/2022 and get assaulted out of nowhere for no reason….. guess what punishment is coming the coward who did it’s way …….. #football #scottish #amateur pic.twitter.com/XgCKUHvE6c

— George Robinson (@George1Robinson) February 21, 2022