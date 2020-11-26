لاعب منتخب العراق للسلة: الخوف سبب ما يحدث معنا في البحرين

(المستقلة) أكد محمد صلاح، لاعب منتخب العراق لكرة السلة، أن سوء المعاملة التي يتعرض لها وفد “أسود الرافدين” في البحرين سببه الخوف من قوة الفريق العراقي، ولا يمكن السكوت عنه.

ووصل وفد المنتخب العراقي إلى البحرين فجر الأحد الماضي استعدادا لخوض تصفيات كأس آسيا 2021وخاض وحدة تدريبية واحدة فقط بسبب إجراءات الحجر المشددة من الجانب البحريني.

وقال صلاح في تدوينة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن “ما يحصل للمنتخب العراقي في البحرين لا يمكن السكوت عنه، فخدمات الفندق للوفد العراقي غير جيدة والتعامل معنا غير جيد وكذلك الطعام غير جيد”.

وأضاف: “كل الوفد ليس لديهم أعراض كورونا، على أي أساس يحجرون اللاعبين الأساسيين وهم لا يعانون من أي مرض؟”.

وتابع: “الوفد يعاني من التعب والإرهاق والقلق على جميع اللاعبين، وحتى هذه اللحظة نخضع للحجر في غرفنا ونحن ليس لدينا أي أعراض إصابة بكورونا”.

وأتم: “أجرينا 5 مسحات والحمد لله جميعها سليمة، كل هذه الأمور التي تحدث معنا هي بسبب الخوف من المنتخب العراقي، نحن جاهزون للمباراة وسنقاتل لحصد الفوز حتى لو لعبنا بخمسة لاعبين فقط”.

وسيواجه منتخب العراق نظيره البحريني غدا الجمعة على صالة مدينة خليفة الرياضية في المنامة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت بغداد.